EasyJet torna a collegare l’Italia con il Mar Rosso

Easyjet riapre la tratta diretta da Malpensa per Hurghada, sul Mar Rosso

Il nuovo collegamento “testimonia l’impegno della compagnia nel ristabilire i flussi turistici tra i due paesi”, dice in una nota la compagnia del Regno Unito.

Da inizio della decade il turismo verso l’Egitto ha infatti subito un forte calo di attrattività, per l’instabilità geopolitica seguita ad azioni di terrorismo e alle “primavere arabe”, ormai archiviate. Solo ora si vede una ripresa.

Il volo per Hurgada “ha dunque un importante valore strategico per il network di easyJet, per il territorio italiano e gli interscambi con l’Egitto. Rappresenta un importante investimento nei confronti dell’attrattivitá turistica ed economica del paese e l’opportunitá, per i passeggeri italiani, di tornare a prenotare le proprie vacanze invernali sul Mar Rosso, di nuovo annoverato come destinazione sicura”.

Il volo diretto tra Milano e Hurghada è operativo con una frequenza bisettimanale – il mercoledì e la domenica – durante la stagione invernale.

«Siamo orgogliosi di tornare a volare in Egitto dall’Italia, riconnettendo i due paesi e favorendo nuove opportunità turistiche e di business» ha commentato Francois Bacchetta, Direttore di easyJet per l’Italia. «É il momento giusto per ricominciare a operare sul Paese e in particolare sulle destinazioni turistiche del Mar Rosso che, per molti anni, sono state precluse ai viaggiatori italiani. L’Egitto é sempre stata una delle destinazioni piú strategiche e importanti per easyJet: poter finalmente tornare a collegare i due paesi é per noi un orgoglio e una soddisfazione. L’apertura di questa rotta testimonia ancora una volta la sensibilitá e l’attenzione di easyJet nei confronti delle evoluzioni dell’industria del turismo».