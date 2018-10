Ernest inaugura il volo per Kharkiv

Lo scorso venerdi 19, ad un anno esatto dall’ingresso nel mercato ucraino, Ernest Airlines festeggiava all’aeroporto di Milano Malpensa l’inaugurazione della nuova tratta Milano Malpensa-Kiev Zhuliany, l’aeroporto cittadino della capitale Ucraina.

Con l’apertura di questi nuovi collegamenti, fino a quattro frequenze settimanali, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, Ernest Airlines offre settimanalmente un servizio di 37 voli diretti tra Italia e Ucraina.

Le città italiane di partenza sono Bergamo,Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Roma e Venezia, collegate rispettivamente a Leopoli e Kiev. Tutti i voli Ernest sono operati con moderni aeromobili Airbus A320.

A grande sorpresa, durante la conferenza stampa organizzata da Ernest Airlines, in collaborazione con l’Aeroporto Milano Malpensa, è stato annunciato un ulteriore collegamento da Milano Malpensa per Kharkiv. «Ernest Airlines ha iniziato ad operare regolarmente voli di linea dall’aprile 2017.La capacità di affermarci velocemente nei mercati in cui operiamo ci rende ancora più motivati e grintosi. Siamo una compagnia aerea capace di entrare ed espanderci in nuovi mercati con buon senso e tanta passione, e questo anche grazie allo spirito giovane di quest’azienda. Abbiamo appena iniziato ad operare il volo Milano Malpensa – Kiev ma voglio gia’ comunicarvi che a partire dal 21 marzo prossimo, apriremo sempre da Milano Malpensa il collegamento per l’ ucraina Kharkiv, con frequenze fino a tre volte a settimana»’.

– E’ possibile acquistare i biglietti online sul sito e presso le migliori agenzie di Viaggio

– Ernest Airlines offre ai passeggeri la possibilita’ di acquistare fino a tre bagagli da stiva, rispettivamente di 15, 20 o 25 Kg ciascuno, a partire da 15€

– Ciascun passeggero puo’ portare gratuitamente a bordo un bagaglio di 8Kg e una borsa a mano di 2Kg

– Il Customer Care Ernest e’ attivo dal Lunedi alla Domenica dalle 06:00-22:00 /al +39 02 8973066 e +380 322 530114

– Su tutti i voli Ernest Airlines e’ consentito portare a bordo animali di piccola taglia.