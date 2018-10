Festival Glocal cerca volontari

Sessanta incontri, 150 speaker e giornalisti che arriveranno da ogni parte d’Italia. Non è facile organizzare un Festival di giornalismo, ma non è neppure semplice gestire i giorni (frenetici) in cui il festival si svolge.

Gli eventi sono organizzati in 13 location diverse, le più belle e prestigiose di Varese: Ville Ponti, Camera di Commercio, Salone Estense, Santuccio, solo per citarne alcune.

Insomma servono tante “teste”, ma anche tante braccia. Per questo Festival Glocal e Varesenews che l’organizza, stanno cercando volontari.

QUANDO

Il Festival del giornalismo digitale si svolgerà dall’8 al 11 novembre 2018 a Varese: le quattro giornate vedranno eventi distribuiti per tutta la giornata, dal mattino fino a sera.

CERCHIAMO PASSIONE (E GAMBE BUONE)

Cosa stiamo cercando? Per realizzare il festival occorrono molta passione, energia, voglia di fare ed entusiasmo.

Cosa faranno i volontari?

segreteria e accoglienza

organizzazione e logistica

COME CANDIDARSI



Ti chiediamo di compilare il form che trovi qui entro il 31 ottobre indicandoci i tuoi dati e le tue competenze.

L’organizzazione si riserva di selezionare le candidature e comunicherà in seguito l’elenco dei selezionati.

Tutto il programma del Festival