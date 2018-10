Grande Guerra, Mesenzana ricorda i suoi eroi

In occasione del centenario della fine del Primo conflitto mondiale, il comune di Mesenzana vuole ricordare questo avvenimento edificando un’edicola in ricordo delle truppe d’Assalto (i famosi Arditi della Prima Guerra Mondiale), oltre al ricordo dei caduti di Mesenzana, e di tutti quei mesenzanesi che a dimostrazione del loro impegno, (se erano ancora vivi nel 1968) ricevettero l’onorificenza di cavaliere di Vittorio Veneto.

«Questa Edicola si è pensato di erigerla a Vallalta di Mesenzana a ridosso del Forte Vittorio Emanuele III proprio perché questo Forte è stato ideato e costruito da militari e manovalanza locale durante la prima Guerra Mondiale e a nostro avviso, a 100 anni dalla Vittoria è il luogo più indicato per costruire una capellina ricordo», racconta il sindaco Alberto Rossi.

Il Gruppo Alpini di Mesenzana in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, a suffragio ed in memoria di tutti i Caduti vuole omaggiare questi giovani di allora, progettando una gita-pellegrinaggio a Vallalta proprio nella giornata del centenario con una passeggiata che sarà veramente suggestiva per la particolarità del percorso e della lunga galleria top secret che si snoda all’interno della montagna.

Durante la cerimonia, che avverrà domenica 04 novembre 2018, verrà posta anche una targa in ricordo dei caduti.

IL PROGRAMMA

Alle 09.30 ritrovo davanti al Municipio di via San Martino a Mesenzana. Registrazione dei partecipanti, disposizioni generali.

Partenza alle 9:45 e salita per Vallalta. Breve Cerimonia inaugurazione Edicola in ricordo di tutti gli Arditi, dei caduti e Cavalieri di Vittorio Veneto mesenzanesi. Visita al Forte Vittorio Emanuele III con sintetica spiegazione.

Colazione al sacco che ognuno dovrà avere al seguito, si raccomanda la scorta d’acqua.

Visita alla lunga via di fuga top-secret della linea Cadorna.

Arrivo a Mesenzana ore 16:00/16.30.

I ragazzi inferiori ai 18 anni dovranno essere accompagnati da un famigliare o da un adulto che ne abbia la responsabilità.

Obblighi e consigli: e’ obbligatoria la torcia elettrica.

Consigliabile: scarponi e bastoncini da trekking, caschetto; va bene anche

quello da bici.

LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA E GRATUITA, L’ ORGANIZZAZIONE NON SI

ASSUME NESSUN TIPO DI RESPONSABILITA’.

Per prenotazioni telefonare al n° 349.8585302

Chi desiderasse presenziare all’ inaugurazione dell’Edicola ricordo, l’appuntamento è alle ore 11.30 a davanti al Forte Vittorio Emanuele III a Vallalta di Mesenzana.