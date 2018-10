“Investi su te stesso”: quattro lezioni per aumentare l’autostima

“Investi su te stesso” è il titolo di un ciclo di incontri organizzato a Bardello con il patrocinio del Comune e dell’Unione Ovest Lago Varese.

Si tratta di 4 incontri gratuiti per aumentare l’autostima, imparare a usare strumenti digitali per migliorare o trovare il lavoro e per parlare in pubblico.

A spiegare trucchi e tecniche saranno Stefano Selvini e Gianluigi Bonanomi.

La prima lezione, che si terrà in sala consiliare a Bardello, sarà venerdì 26 ottobre alle ore 20.45 e parlerà di autostima e di come riconoscere e apprezzare il proprio valore personale.

Giovedì 8 novembre sarà la volta di come trovare lavoro on line o con i social networks. Venerdì 9 novembre si insegneranno le tecniche del “palare in pubblico”. Ultimo incontro giovedì 15 novembre per imparare a usare il social “LinkedIn”.