Mondiali di beach sprint, Federica Cesarini tra le punte azzurre
L'olimpionica di Tokyo è campionessa italiana in carica della nuova specialità del canottaggio e sarà ad Antalya per misurarsi a livello iridato
Prosegue con la partecipazione ai Mondiali la nuova esperienza sportiva di Federica Cesarini: la campionessa olimpica di Tokyo si sta specializzando nella disciplina del beach sprint, in cui ha già conquistato il titolo italiano ed è diventata membro della squadra nazionale.
La 29enne di Bardello, cresciuta nella Canottieri Gavirate e tesserata per le Fiamme Oro, è nel gruppo dei 16 azzurri convocati dal d.t. Antonio Colamonici per gareggiare nella rassegna iridata. Non sono però stati ancora ufficializzati gli equipaggi: Cesarini è campionessa d’Italia nel singolo femminile ma ai recenti Europei ha gareggiato nel doppio misto insieme a Federico Ceccarino (Canottieri Napoli), a sua volta convocato in azzurro. (i due nella foto)
I Mondiali si disputano in Turchia, ad Antalya, tra giovedì 6 e domenica 9 novembre e l’Italia si appresta a calare alcuni assi importanti: tra i convocati figurano infatti tre dei quattro “Cavalieri delle acque”, ovvero i componenti del quattro di coppia (nel canottaggio tradizionale) campione mondiale in carica e argento a Parigi 2024. Ad Antalya quindi vedremo in gara Andrea Panizza, Giacomo Gentili e Luca Chiumento mentre non ci sarà il quarto del gruppo, Luca Rambaldi.
Di seguito quindi l’elenco completo dei convocati in azzurro per Antalya.
Maja Antoni (CC Saturnia), Ilaria Bavazzano (SC Urania), Federico Ceccarino (CC Napoli), Federica Cesarini (Fiamme Oro), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Barbara Cilli (LNI Barletta), Giovanni Ficarra (Peloro Rowing), Lucio Fugazzotto (Peloro Rowing), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Maria Lanciano (LNI Barletta), Stefan Domenic Magazzù (SC Palermo), Silvia Messina (Peloro Rowing), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/Moto Guzzi), Andrea Sciavicco Fasano (Peloro Rowing), Pasquale Tamborrino (CC Barion) e Maria Elena Zerboni (CC Saturnia).
