La Lega del Filo d’oro festeggia i suoi volontari

Che siano pochi minuti, qualche ora o una giornata intera, il dono del proprio tempo rappresenta uno dei regali più grandi e significativi che si possano fare, perché si sta offrendo qualcosa che non si recupererà mai più.

Dedicare questo tempo alla Lega del Filo d’Oro rappresenta un gesto essenziale e insostituibile nella vita di oltre 900 persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Proprio per questo, in occasione del quarto giorno del Dono, la Lega del Filo d’Oro vuole rinnovare il ringraziamento alle numerose persone che sono vicine all’Associazione, donandole tempo, competenze professionali e passione.

I volontari, che ogni giorno donano il proprio tempo alla Lega del Filo d’Oro, rappresentano una figura fondamentale per gli utenti, un patrimonio di competenze assolutamente eterogeneo e complementare, messo gratuitamente al servizio dell’Associazione.

Nel corso del 2017, presso il Centro Socio Sanitario Residenziale di Lesmo, sono stati 138 i volontari che hanno dedicato tempo e passione alla Lega della Lega del Filo d’Oro. Attraverso il loro impegno, le persone sordocieche e le loro famiglie si aprono alla società, arricchendo il proprio bagaglio di esperienze e relazioni. Contestualmente il territorio e la comunità della Lombardia imparano a conoscere la disabilità, facendosi a loro volta portavoce della missione della Lega del Filo d’Oro e amplificandone il messaggio. L’attività dei volontari, unito all’indispensabile supporto dei sostenitori, permette all’Associazione di erogare un servizio di eccellenza al di sopra degli standard regionali. Ed è proprio a sostenitori e volontari che la Lega del Filo d’Oro vuole dedicare questa giornata di solidarietà e vicinanza.

«In una giornata come questa vogliamo ricordare e ringraziare tutti coloro che ogni giorno ci fanno sentire la loro vicinanza senza chiedere nulla in cambio, come fanno sostenitori e volontari. – afferma Rossano Bartoli, Segretario Generale della Lega del Filo d’Oro – In questi anni, grazie al supporto dei nostri sostenitori siamoriusciti ad ampliare i nostri servizi di assistenza e riabilitazione, con l’aumento del numero dei centri e delle sedi territoriali e la costruzione del nuovo Centro Nazionale ad Osimo. I volontari, poi, rappresentano un valore inestimabile e insostituibile, oltre che una vicinanza concreta alle persone assistite e ai loro familiari. Il loro impegno quotidiano ci ha consentito di accrescere l’offerta delle attività ricreative e di garantire un servizio sempre migliore».

Oggi in Italia, secondo un recente studio condotto dall’ISTAT in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, le persone affette da problematiche legate sia alla vista che all’udito sono 189 mila. Oltre la metà di queste persone vive di fatto confinata in casa, non essendo autosufficiente nelle più elementari necessità quotidiane.