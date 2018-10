Con la mazza di un metro in auto: denunciato

L’alt e la richiesta dei documenti di guida. Un giro con la pila all’interno del furgone per vedere che trasportava e la sorpresa: una mazza di legno.

Nella serata di ieri, mercoledì, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un operaio di Albizzate poiché resosi responsabile del reato di “porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere”.

In particolare i militari hanno controllato del soggetto mentre si trovava a Buguggiate in via Montello alla guida del proprio furgone.

Sottoposto a controllo di polizia e successivamente a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di una mazza di legno della lunghezza complessiva di un metro circa.