La Tre Valli Varesine minuto per minuto su VareseNews

Martedì 9 ottobre si disputa la 98a edizione della Tre Valli Varesine, con partenza da Saronno e arrivo a Varese dopo circa 197 chilometri. Al via anche il campione del mondo Valverde e lo “squalo” Vincenzo Nibali oltre a tanti grandi nomi del pedale. VareseNews racconta la corsa con un liveblog attivo fin dalla vigilia con cronaca istantanea, immagini, filmati e notizie di pubblica utilità (viabilità, chiusure, orari…). Per partecipare, i lettori possono scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #trevalli2018 su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.