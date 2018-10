Letture ad alta voce: gli studenti dell’Einaudi partecipano a Libriamoci

Dal 22 al 28 ottobre torna, nelle scuole di ogni ordine e grado, LIBRIAMOCI, iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), con il Centro per il libro e la lettura.

L’obiettivo del progetto è avvicinare gli studenti alla lettura in una modalità aperta, slegata dal programma di studio.

Per il quarto anno, l’istituto Einaudi di Varese aderisce all’iniziativa con un’iniziativa che coinvolge i ragazzi: una lettura ad alta voce in biblioteca civica, una in corso Matteotti per poi spostarsi davanti alla sede della libreria di piazza XX Settembre partner del progetto #ioleggoperchè.

Le letture avverranno il prossimo 24 ottobre dalle ore 10 alle ore 12: « Noi docenti – commentano le insegnanti dell’istituto Einaudi – abbiamo verso i nostri ragazzi la responsabilità di appassionarli alla lettura, dando voce alle parole scritte in maniera interessante, perché il tempo della lettura è il tempo dell’immaginazione, il tempo senza il telefonino e senza le distrazioni del mondo contemporaneo. Anche quest’anno si potrà, inoltre, contare sull’alleanza tra Libriamoci e #ioleggoperché, campagna organizzata dall’Associazione Italiana Editori, per promuovere l’ insostituibile valore culturale e formativo del libro».