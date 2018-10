Magnoni è tricolore con l’aiuto di Marchetti

Il primo verdetto del Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT) di automobilismo è dolce per lo sport motoristico del Varesotto: dopo il weekend di gare disputato a Monza infatti, Luca Magnoni si è laureato campione di classe GT3 Light grazie ai risultati ottenuti con la Audi R8 LMS Ultra del team reggiano Nova Race.

Ad affiancare Magnoni nell’appuntamento in Brianza un altro pilota varesino, Alessandro Marchetti, all’esordio su un sedile di GT3 (di solito gareggia in GT4): un’accoppiata subito vincente visto che in gara1 l’Audi numero 98 ha conquistato il successo di classe ed è riuscita a scalare posizioni su posizioni in classifica assoluta, chiudendo al settimo posto nonostante la folta presenza di auto della classe regina, la GT3. «Vittoria di strategia contro vetture come le Ferrari 458 che a Monza possono contare su maggiore velocità» ha spiegato Marchetti. «Il successo a Monza, per di più sul bagnato e all’esordio è davvero una chicca di questa stagione».

Domenica in Gara2 l’equipaggio tutto varesino è salito di nuovo sul podio di GT3 Light con un terzo posto che ha garantito a Magnoni il titolo tricolore davanti all’amico ed ex compagno di vettura Matteo Cressoni, ora alla AF Corse.

Resta invece apertissimo il titolo italiano assoluto dopo che a Monza sono arrivati i successi di Bar Baruch e Mattia Drudi sull’Audi R8 (Gara1, sabato) e di Daniel Zampieri e Giacomo Altoé sulla Lamborghini Huracane dell’Antonelli Motorsport (Gara2, domenica). Ora in classifica generale Zampieri e Altoé comandano con 143 punti davanti a Stefano Gai (Ferrari, 138), Baruch (132) e Fisichella (119). Tutto si deciderà dunque nell’ultimo appuntamento del Mugello a fine ottobre.