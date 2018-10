Marco Zambrelli a Palazzo Cicogna

Le Civiche Raccolte d’Arte Palazzo Marliani Cicogna presentano la mostra antologica di Marco Zambrelli da l6 al 28 ottobre 2018.

«La recente produzione di Zambrelli si caratterizza per una radicale svolta nel suo profilo- scrive Alessandro Gusmano – un passaggio dal genere figurativo ad una maniera astratto-informale elaborata nelle ultime opere. Al di là di un primo impatto che può risultare sorprendente, emerge un evidente elemento di continuità che è il colore: la policromia ottenuta da Marco con sole quattro lastre, genera una gamma cromatica che pochissimi artisti hanno saputo realizzare a questi livelli di stampa calcografi ca, mostrando una saturazione di colore di elevata densità ottica e un raffi nato dettaglio nei grafismi».

«La Sua mano ferma traccia con la punta d’acciaio geroglifici sulle lastre in metallo – afferma Paolo Torresan– e sono parole disegnate-incise. Da una operazione di possibile morte, l’incisione del bulino sulla pelle-lastra di rame, il grande chirurgo riesce a far rifi orire la natura, scorrere l’acqua del ruscello, e liberare la forma e astrarre il colore e ricreare la luce. Quando il colore poi si comprime sulla stupenda carta Magnani, nelle tre dimensioni del pigmento, avviene il miracolo: la luce esalta il colore nello spazio e pare ti avvolga in un amplesso afrodisiaco. La carta assorbe la luce ma si lascia anche trafi ggere magari da potenti raggi a rivelare una realtà nascosta ed imprevedibile. E la favola si rappresenta nel giardino incantato, farfalle di carta coloratissime, fogli leggeri e sospesi che vibrano al solo incidere della luce; in questo mondo segreto si è così dischiuso a Marco il sogno di una realtà “astratta”, meravigliosamente accarezzata dalla mano ben sicura dell’artista e dagli occhi protesi nella ricerca curiosa di ali di farfalle leggere e colorate … … e la favola continua».

MARCO ZAMBRELLI MOSTRA ANTOLOGICA

Civiche Raccolte d’Arte Palazzo Marliani Cicogna

Busto Arsizio – Piazza Vittorio Emanuele II

6 – 28 Ottobre 2018

Inaugurazione Sabato 6 Ottobre 2018 ore 18,00

Orari: Martedì – Giovedì: 14,30 – 18,00 Venerdì: 9,30 – 13,00 / 14,30 – 18,00 Sabato: 14,30 – 18,30 Domenica: 15,00 – 18,30 Lunedì: Chiuso

Per informazioni: museibusto@comune.bustoarsizio.va.it tel. 0331/390351 – 0331/390352