Le parrocchie di Germignaga e Bedero Valtravaglia invitano, presso la Chiesa parrocchiale di Germignaga (Via E. Toti 1), mercoledì 17 ottobre alle ore 20.45 alla conferenza “Paolo VI: profeta moderno”.

Durante la serata Giselda Adornato che da decenni studia in modo esclusivo la figura e il magistero di Giovanni Battista Montini-Paolo VI, in modo particolare in relazione al periodo dell’episcopato milanese ed è stata la principale coordinatrice della Positio della causa di beatificazione di Paolo VI, presenterà il suo ultimo libro: “Giovanni Battista Montini – Paolo VI: Biografia storica e spirituale”.

Il Libro: “Nella sua straordinaria passione per Cristo, l’uomo, la Chiesa, Giovanni Battista Montini si sforza di compor-re la fedeltà alla verità e il dialogo nei confronti del mondo e delle religioni; la chiarezza nella guida del popolo di Dio e il rispetto per la libertà delle persone; la compartecipazione ai travagli dei suoi contemporanei e alla crisi ecclesiale e un animo fiducioso e sereno, che cerca sempre germi di speranza: riuscendo così a condurre unita la Chiesa nel Concilio e nel postConcilio. La sua spiritualità, forte e umile in-sieme, informata alla carità verso tutti gli uomini, è un richiamo al continuo rinnovamento cui la Chiesa è chiamata tutt’oggi, che si identifica con la sua conversione e si esprime nella gioia dell’evangelizzazione. Questa biografia è basata sulle fonti documentarie al momento disponibili, le testimonianze raccolte per la Causa di canonizzazione e la consuetudine trentacinquennale dell’autrice con Montini – Paolo VI. Il suo criterio storico e spirituale risponde alla corretta visione di un prete, educatore, vescovo e pontefice che attraversa tutto il Novecento, vibrando come un sismografo, dice lui stesso, di fronte alle vicende del suo tempo. Il suo pontificato apre un varco per la Chiesa nel raffronto con la modernità dal quale sono partiti tutti gli sviluppi successivi.”