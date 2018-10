“Piccoli impressionisti” al Magazzino

Una “passeggiata artistica” codurrà bambini armati di colori e pennelli nei boschi di Velate per il laboratorio “Piccoli impressionisti” condotto da Francesca Cottini.

L’appuntamento è per sabato 20 ottobre, alle ore 15, nella sede del Magazzino di Velate (l’associazione culturale promotrice dell’evento di casa in via Armellini 31). L’attività è rivolta ai bambini dai 4 anni in su che avranno l’opportunità di esercitare la loro creatività immersi nella natura per “dipingere l’autunno en plein air”.

Tutto il materiale per dipingere è incluso nel costo (12 euro per i bambini, 20 euro se al laboratorio partecipa anche l’adulto accompagnatore). Chi lo desiderà potrà portare da casa un supporto dove appoggiarsi (cartelletta ferma fogli, ritaglio di cartone o compensato).

Per informazioni e prenotazioni (entro il 18 ottobre): info@ilmagazzino.org