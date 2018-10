Premi Sciatt 2018, le benemerenze civiche a Dorita Giannoni e don Stefano Venturini

Sono due i Premi Sciatt, le benemerenze civiche di Arsago Seprio, consegnate dal sindaco Claudio Montagnoli.

Le targhe vanno a Dorita Giannoni, per l’impegno profuso in 18 anni di presidenza della Biblioteca Comunale svolti con autorevolezza e simpatia a favore della promozione della lettura e della cultura.

E a don Stefano Venturini, per essersi preso cura dal 2009 al 2018 della comunità arsaghese, gioendo con essa nei momenti di felicità, consigliando nei momenti di dubbio e consolando nei momenti di difficoltà. Queste le parole del primo cittadino arsaghese:

Carissimi concittadini,

con un’emozione particolare mi appresto a consegnare il Premio Sciatt di quest’anno, tradizione consolidata nella nostra comunità, la civica benemerenza che Arsago Seprio assegna ogni anno a chi si è distinto in campo sociale, culturale, sportivo, economico. Un’emozione particolare per tanti motivi. Innanzitutto è il mio ultimo anno come sindaco e dunque questo è anche un momento di saluto a chi rappresenta valori fondanti della nostra comunità, e dunque, in qualche modo, la comunità stessa. E poi perché questa edizione del Premio Sciatt non vede solo una, bensì due benemerenze attribuite. Benemerenze che vanno a riconoscere il ruolo e il significato che due figure a noi care e vicine hanno avuto, e comunque hanno ancora e avranno, per tutta Arsago Seprio. Hanno avuto per anni di servizio e attenzione, hanno perché vivo è il ricordo in un caso e la presenza nell’altro, avranno sempre perché coloro che hanno a cuore il bene e la cura delle persone e dei principi importanti per una crescita di un paese, occuperanno sempre un posto speciale nei cuori di chi le ha incontrate lungo il suo cammino. Sono due persone diverse per indole e ruolo, eppure hanno tratti in comune: con Arsago Seprio hanno condiviso momenti di crescita, eventi belli ma anche difficili. Hanno ricoperto e ricoprono ancora con responsabilità e disponibilità compiti che comunque forgiano la vita di una comunità. Sanno ascoltare. Sanno comprendere. Sanno consigliare. Sanno organizzare. Ciascuno con le caratteristiche proprie del compito che assolvono.

Il Premio Sciatt quest’anno viene consegnato a due cittadini che si sono distinti nel campo culturale una e in quello sociale l’altra. Viene infatti assegnato a Dorita Giannoni da 18 anni presidente della commissione biblioteca, incarico che ricopre tuttora, dedicando tempo e amore, e a don Stefano Venturini, per nove anni parroco di Arsago Seprio da poco trasferito a nuovo incarico a Milano sua città natale.

La conoscenza con don Stefano risale per me proprio a nove anni fa, pochi giorni prima che arrivasse nella nostra comunità pastorale, a casa di amici comuni a Gallarate; quella di Dorita c’è da più tempo, accomunati da una lunga amicizia, una professione comune di docenti da una lunga presidenza alla nostra biblioteca e oggi figura centrale di scelte culturali importanti.

Un percorso, il loro, che può essere per entrambi definito educativo per i nostri giovani e per tutti gli Arsaghesi. Don Stefano è stato in questi anni un punto di riferimento di crescita cristiana e umana molto bella e significativa, sono stati 9 anni di collaborazione pur nel rispetto dei ruoli con progetti che hanno visto l’ente che rappresento unito all’ente religioso in modo sinergico; Dorita è da anni punto di riferimento di crescita culturale e umana altrettanto fondamentale. A lei vanno attribuiti l’organizzazione della Biennale artisti varesini giunta alla 13 edizione manifestazione diventata punto di riferimento di diversi artisti qualificati. Così pure non vanno sottaciute le molteplici mostre , convegni, spettacoli che nei 18 anni di presidenza ha promosso con l’unico interesse di portare in paese una cultura con la C maiuscola, e quello che più conta cara Dorita è che ci sei riuscita. La celebrazione del millenario di Arnolfo II che si sta svolgendo è ultima manifestazione in ordine di tempo che ha visto entrambi i premiati essere promotori delle varie cerimonie e spettacoli inseriti in calendario. Entrambi, Dorita e don Stefano, in qualche modo, sono proprio come i libri e le parole che il primo ci ha commentato e spiegato e la seconda ci ha permesso di leggere e conoscere. Sono persone che ci hanno permesso di camminare crescendo nella conoscenza di noi stessi e degli altri, capaci di spronarci ad aprire la mente e a conoscere l’altro, nella convinzione che è nella diversità che ci si arricchisce. A loro dunque il Premio Sciatt di quest’anno, facendomi, ne sono certo, portavoce di un ringraziamento sentito e sincero da parte non solo dell’amministrazione comunale, ma anche di tutta Arsago Seprio.

Grazie, grazie, grazie per tutto quanto avete e continuerete a fare. a me rimane la soddisfazione di avervi incontrato nel mio ruolo durante il mio cammino. Oggi particolarmente orgoglioso, facendomi certamente interprete della intera amministrazione comunale, e della stessa commissione preposta al premio che ringrazio con particolare affetto per la serietà con la quale ha svolto il lavoro vado consegnare il riconoscimento con la seguente motivazione:

I vostri nomi saranno a perenne ricordo iscritti sulla targa presente in questa sala e che invito a scoprire con la consegna odierna si è completata la seconda targa che ricorda i 31 beneficiati del premio sciatt, manifestazione che ho personalmente voluto e inaugurato nel lontano 1995; il completamento delle due targhe sta a significare con anticipo la fine del mio mandato.