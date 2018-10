Referendum fusione tra Osmate e Cadrezzate: affluenza al 35%

Il referendum consultivo in programma oggi domenica 28 ottobre per la fusione dei comuni di Cadrezzate e Osmate alle ore 19 ha avuto un’affluenza del 35%. In totale hanno votato 485 cittadini sui due seggi. Lo scrutinio inizierà alle ore 23 di questa sera. (nella foto il municipio di Cadrezzate)

«Poteva essere un’affluenza più significativa – ha commentato il sindaco di Cadrezzate Cristian Robustellini – ma la pioggia insistente non ha aiutato. Giudico comunque positiva questa affluenza perché i cittadini votanti hanno manifestato una precisa volontà di partecipazione».

Ricordiamo che il risultato sarà sottoposto alla Regione Lombardia, che darà o meno il via libera al processo di fusione.