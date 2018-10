Rissa in ospedale. Intervengono i carabinieri

Non voleva pagare il ticket della sua prestazione. Ha iniziato ad alzare la voce, a litigare con l’impiegata dello sportello e poi si è rivolto alle persone in attesa che lo invitavano a sbrigarsi inveendo anche nei loro confronti.

Tutto in un crescendo di tensione culminata in alcuni spintoni. Fortunatamente non è successo nulla di grave, se non un’infermiera spinta a terra, al punto prelievi dell’ospedale di Busto Arsizio dove questa mattina, giovedì 4 ottobre, un uomo , attorno alle 8, ha inscenato una protesta contro il pagamento del ticket della prestazione sanitaria.

La sua protesta, però, si è protratta e nonostante i tentativi di calmarlo, l’uomo ha iniziato a inveire prima contro gli impiegati e poi contro le persone presenti che si lamentavano del suo atteggiamento. Visti i tentativi falliti di riportarlo alla ragione e nel momento in cui sono cominciato a volare spintoni, il personale dell’ospedale ha chiamato i carabinieri che sono arrivati in pochi minuti.

Un fuoriprogramma che non ha portato a gravi conseguenze se non a un ulteriore allungamento dei tempi di attesa per i presenti.

All’ospedale di Busto Arsizio era attivo un punto di pronto intervento della Polizia, punto chiuso nel mese di luglio ma che sarà riattivato a breve, come promesso dal Prefetto nel corso dell’ultima riunione sulla sicurezza in corsia con i due direttori generali delle Asst Sette Laghi e Valle Olona.