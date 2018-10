Spaccio d’erba in piazza Repubblica, due arresti

Le volanti di Varese hanno arrestato ieri, giovedì per spaccio di sostanze stupefacenti, due giovani gambiani – D.I. e B.M. di 20 e 26 anni – in p.zza Repubblica.

Gli agenti hanno notato la presenza di due giovani che con fare sospetto bivaccavano sui gradini della piazza, incontrando in continuazione diversi ragazzi italiani, anche minorenni. Comprendendo immediatamente che gli incontri fulminei tra i due africani e gli italiani erano finalizzati a possibili cessioni di droga, i poliziotti hanno deciso di intervenire nel momento in cui due ragazzi, risultati poi essere minorenni, hanno ricevuto un sacchettino in cellophane contenente marijuana.

I minori italiani controllati hanno immediatamente confermato di aver acquistato la sostanza stupefacente proprio dagli stranieri fermati, pagandola 5 euro.

La successiva perquisizione personale ai due sospetti spacciatori ha fatto emergere altre dosi di marijuana e hashish pronte per la cessione che sono state immediatamente sequestrate unitamente a circa 200 euro in banconote di piccolo taglio.

Sottoposti a sequestro penale perché utilizzati per la compravendita di droga, anche i cellulari dei due stranieri, che sono stati tratti in arresto per la flagranza del reato di “spaccio di stupefacenti aggravato in concorso”.

Al più giovane dei due stranieri è stato contestato anche il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.