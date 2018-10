Sport Management, terzo assalto all’Europa che conta

Dopo le vittorie ottenute nei primi due gironi di qualificazione, la Busto Bpm Sport Management è pronto ad affrontare il terzo e ultimo scoglio che precede l’accesso alla Len Champions League di pallanuoto.

Stavolta il regolamento prevede un turno di andata e ritorno contro una sola avversaria, che nel caso dei bustocchi è lo Strasburgo: il primo match si disputa sabato sera (ore 20) nella vasca di casa della formazione transalpina; rivincita alle “Manara” mercoledì 10 ottobre (19,30, ingresso gratuito per i tifosi).

Lo Strasburgo arriva da due secondi posti in altrettanti gironi di qualificazione, risultati sufficienti a portare i francesi fino all’anticamera della qualificazione alla Champions; gli alsaziani si sono piuttosto rinnovati rispetto alla passata stagione proprio come la Bpm. Chi si qualifica, come accennato, accede ai gironi della massima competizione internazionale, e in particolare a quello che comprende i campioni in carica dell’Olympiacos Pireo, gli ungheresi dello Szolnoki, i croati di Jug Dubrovnik e Mladost Zagabria, i tedeschi di Spandau 04 e Waspo Hannover oltre alla vincente dello spareggio tra Jadran Herceg Novi (Montenegro) e Jadran Spalato (Croazia).

«Sarà una partita difficile in trasferta, e Strasburgo specialmente quando gioca in casa gioca molto bene – spiega alla vigilia coach Marco Baldineti – Sono però una squadra alla nostra portata, ma bisognerà stare tutti molto concentrati. Abbiamo bisogno di fare una buona gara, perché il nostro obiettivo dovrà essere quello di ottenere un risultato positivo o almeno non perdere con un grosso scarto. Sono convinto che sicuramente tutto si deciderà nella partita di ritorno, ma noi domani andremo in vasca per vincere».