Ogni stanza, una storia: villa Oliva apre le porte alle letture animate

Domenica 14 ottobre, dalle 16.30 alle 18.00, le sale di Villa Oliva a Cassano Magnago si riempiono di parole, gridate o sussurrate, lette o recitate, diventano teatro e palcoscenico di storie animate dai genitori del gruppo di lettura cassanese “Fuori dalle righe”.

Un evento nato circa 6 anni fa quasi come saggio, alla fine del “corso di lettura ad alta voce” della nota attrice varesina Betty Colombo di Arteatro e poi diventato, sotto la sua direzione artistica, appuntamento annuale atteso da grandi e piccini. Una macchina della fantasia, dove ogni meccanismo funziona puntuale.

Dieci minuti, è quanto dura ogni storia e poi si cambia stanza, personaggi, favola.

All’apertura delle porte le famiglie si muovono all’interno di Villa Oliva indirizzate da Betty Colombo nelle varie sale. E la magia ricomincia…”c’era una volta”. I bambini ridono, ascoltano, si lasciano incantare dalle narrazioni, in forma di semplice lettura, di voci e gesti accompagnati da oggetti e disegni, creati apposta dai lettori o ancora in forma di brevi spettacoli teatrali. L’entrata è libera e si può assistere a tutte le storie, che quest’anno sono sei.

Un’iniziativa che restituisce il valore alle parole e che ha unito per tutti questi anni mamme e papà nel nome della passione per la lettura.

Il gruppo di lettura “Fuori dalle righe” è formato ad oggi da oltre trenta persone, che organizzandosi in base a impegni e disponibilità personali, è sempre presente con diverse letture animate nelle scuole primarie, dell’infanzia e ad eventi, a volte, anche fuori confine cassanese.

“Letture in Villa” è parte di un progetto cominciato nel 2010, voluto e sostenuto dall’amministrazione comunale e rivolto a genitori e insegnanti delle scuole dell’infanzia per promuovere la consuetudine del libro e della lettura tra le esperienze significative nella vita quotidiana dei bambini.