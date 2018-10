Un elefantino variopinto in scena al Cajelli

“I colori di Elmer” hanno segnato generazioni di piccoli lettori fin dall’uscita del libro di David McKee nel 1989. È il racconto della differenza che arricchisce, è un bellissimo e attuale messaggio per i bambini ed un invito a scoprire il mondo in tutti i suoi colori.

E’ da questo spunto che nasce lo spettacolo “Elmer, l’Elefantino Variopinto”, in scena il 28 Ottobre al Teatro Sociale “Delia Cajelli con la compagnia Zattera Teatro.

Uno spettacolo per bambini dai 3 anni in su nato per stimolare il confronto con gli altri per scoprire chi siamo, gli animali e il bosco. Inizio spettacolo ore 16.30

Prenotazione vivamente consigliata su Eventbrite, via email all’indirizzo prenotazionesociale@libero.it oppure via telefono al numero: 349.3281029

Costo biglietto: Eur. 7,00 (bambini sotto i 3 anni gratis)

Eventribe: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-elmer-lelefantino-variopinto-spettacolo-per-bambini-50595206625?aff=efbeventtix

