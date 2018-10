Un incontro per iniziare a parlare delle europee del 2019

Il Movimento Federalista Europeo è convinto che con queste prossime elezioni europee del 2019 sia in gioco la sopravvivenza del progetto europeo, così come è stato concepito dai padri fondatori sulla base dei valori della pace, della condivisione di un destino comune, della solidarietà.

In vista dell’appuntamento del 26 Maggio 2019 la sezione varesina del Movimento federalista europeo e della gioventù federalista europea promuoveranno occasioni di approfondimento e discussione sul futuro dell’Europa. Il primo incontro è dedicato a un dibattito con le forze politiche che porteranno le loro diverse prospettive sull’Unione per le elezioni europee.

Lunedì 22 Ottobre alle ore 21 al Collegio De Filippi la segretaria nazionale del MFE Luisa Trumellini si confronterà con Alessandro Alfieri per il Partito Democratico, Matteo Bianchi per la Lega e Bruno Tabacci per +Europa. Durante la serata ampio spazio sarà dato alle sollecitazioni del pubblico.