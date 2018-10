Un presidio contro la guerra davanti alla caserma Nato

Il Forum Contro la Guerra indice un presidio per sabato 27 ottobre 2018, dalle ore 15, davanti alla caserma NATO di Solbiate Olona. Il Forum intende così rilanciare la mobilitazione contro la guerra.

Si legge sul comunicato: “Guerra necessaria al mantenimento di un sistema economico-finanziario predatorio. La NATO é la macchina da guerra più imponente della storia umana, da sempre sotto comando USA. La struttura di Solbiate Olona é uno dei nove Comandi NATO di reazione rapida, e conta su oltre 400 militari, che possono più che raddoppiare in determinati casi. Gli interventi della NATO comportano bombardamenti, morti e feriti (90% civili), saccheggio e devastazione dei territori, inquinamento e contaminazione radioattiva, aumento dei flussi migratori, campi profughi, militarizzazione delle frontiere, maggiore sfruttamento e impoverimento dei lavoratori. Siamo contro la guerra, oltre che per ragioni etiche, anche per i suoi enormi costi che vanno a discapito di sanità, istruzione, pensioni, trasporti, messa in sicurezza del territorio. In Italia le spese militari arriveranno in sette anni a quasi 40 miliardi di euro all’anno (più di 100 milioni al giorno) rispetto agli attuali 23. La mobilitazione contro la guerra, la NATO e le spese militari si deve unire alle lotte dei lavoratori e a quelle contro le nocività ambientali e le devastazioni del territorio”.