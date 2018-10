Venerdì difficile per i trasporti pubblici

Trasporti pubblici a rischio il prossimo venerdì, 26 ottobre.

Si comincia già giovedì 25 quando a fermarsi potrebbero essere i treni (Trenitalia, Trenord e Italo).

Numerose sigle sindacali (sigle sindacali Confederazione unitaria di base (Cub, Sindacato generale di base (Sgb), Si-Cobas, Usi-Ait, Slai-Cobas) hanno annunciato un’agitazione che prende il via dalle ore 21 del 25 ottobre sino alle ore 21 del 26 ottobre.

Cieli a rischio, invece, venerdì per 24 ore, così come non sono assicurati i trasporti pubblici locali: bus, tram e metro.

OSR Cub Trasporti ha indetto uno sciopero del personale della società SEA di Malpensa e Linate e di Airport Handling per tutta la giornata di venerdì.

Alla base dell’agitazione le richieste che riguardano più tutele per gli italiani sul fronte di salari e pensioni, orari di lavoro, welfare, rappresentanza nei luoghi di lavoro, salute, casa, scuola e mobilità pubblica.

A Milano, comunica Atm, l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 15,01 alle 18.

ATM Milano, sul proprio sito, pubblica l’adesione media agli scioperi indetti dalle diverse sigle sindacali