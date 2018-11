Addio a Santino Langè, raccontò la storia urbanistica della città

Il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli esprimono il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa, avvenuta giovedì, dell’architetto Santino Langè, professore universitario, storico dell’arte, autore di numerose pubblicazioni sulla città dal punto di vista urbanistico e storico: “è’ una grande perdita per tutta la cultura della città, la nostra comunità è colpita nel profondo”. Lascia la moglie Mariola, per tanti anni segretaria di don Luigi Giussani.

La famiglia comunica che il funerale avrà luogo sabato 1° dicembre alle h 9.30, nella Basilica di S. Giovanni. Si proseguirà poi per il tempio crematorio di Busto Arsizio. Fino al momento del funerale, la salma riposerà presso la camera mortuaria della Multimedica di Castellanza.