Annullato lo spettacolo di Rocco Papaleo al Galleria

La direzione del Teatro Galleria comunica l’annullamento di “Coast to coast”, lo spettacolo di Rocco Papaleo in cartellone per la serata di sabato 24 novembre. Inderogabili impegni cinematografici dell’artista costringono a questa decisione. Quanti avessero già acquistato il biglietto hanno ovviamente diritto ad ottenere il rimborso di quanto speso. È possibile rivolgersi al Disco Store o a TicketOne, a seconda di dove lo si sia acquistato, entro il prossimo 15 dicembre. Per ulteriori informazioni è possibile inviare un’email a info@teatrogalleria.it.