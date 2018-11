Arriva l’albero di Natale in piazza Monte Grappa

Appuntamento lunedì, 12 novembre 2018, alle ore 10.00 in piazza Monte Grappa a Varese per l’allestimento dell’Albero di Natale (nella foto, l’inaugurazione dell’albero in un’edizione passata del Natale).

L’iniziativa rientra quest’anno nel progetto “Varese Xmas Village”, il Natale per le vie del centro di Varese organizzato da La Stube di Luca Tonidandel con il supporto di Confesercenti regionale Lombardia, sede territoriale di Varese”.

L’allestimento dell’albero per il Natale 2018 è reso possibile grazie a BCC Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e di Buguggiate, filiale di Varese.