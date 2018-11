Il Busto 81 dei tanti ex sfida il Varese

Dopo la cocente sconfitta nello scontro diretto contro la Castellanzese, la vittoria in Coppa Italia ha ridato vitalità all’ambiente del Varese. I biancorossi saranno chiamati ad un altro scontro di vertice per il campionato di Eccellenza: domenica 25 novembre (ore 14.30) al “Franco Ossola” ospiteranno il Busto 81.

QUI VARESE – In casa Varese l’emergenza di sette giorni fa sembra essere un ricordo lontano. Tornati dalle parentesi con le rispettive nazionali Piqueti e M’Zoughi, entrambi già utilizzati in Coppa Italia, negli ultimi giorni le buone notizie sono arrivate da Urbano Orlando, al quale è finalmente arrivato il transfert e può così essere a disposizione, e Matteo Simonetto, che può dire conclusa la convalescenza dall’infortunio alla caviglia. Rimangono ai box il portiere Antonino Calandra e l’attaccante Lorenzo Lercara.

QUI BUSTO 81 – In casa Busto 81 la settimana non è stata meno vivace: la società ha deciso di esonerare l’allenatore Danilo Tricarico, scegliendo al suo posto Stefano Civeriati. Sono tanti gli ex varesini che vestono la maglia dei tori bustocchi. In difesa c’è l’esperto Michele Ferri, a centrocampo Giampaolo Calzi e Andrea Battistello, in fascia Andreas Becchio e davanti Marco Giovio. Se dovessero scendere tutti in campo, quasi il 50 per cento della formazione di Busto Arsizio sarebbe formata da ex Varese.

La diretta di VareseNews è già iniziata (CLICCA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #VareseBusto81 sui social.