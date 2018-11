Busto Bpm ad Hannover per continuare a stupire

Dopo due lussuose vittorie interne contro Olympiacos e Szolnok, la Busto Bpm è pronta ad affrontare la prima trasferta delle fase a gironi di Len Champions League, un match che si disputerà mercoledì dalle 19 nella vasca di Hannover contro i padroni di casa del Waspo.

L’impianto è lo stesso che nel giugno prossimo (dal 6 all’8) ospiterà le finali a otto della massima competizione continentale, alle quali è già ammessa la formazione tedesca (formula discutibile, ma questo è… lo scorso anno avvenne lo stesso con la Pro Recco) che però disputa ugualmente le gare di avvicinamento. Starà quindi alla Sport Management rendere – nel corso della stagione – il viaggio di questi giorni solo un antipasto della visita ad Hannover, città da mezzo milione di abitanti nel cuore della Bassa Sassonia.

Il Waspo ha iniziato il proprio cammino europeo con due pareggi – a Zagabria con il Mladost e in casa con l’Olympiacos – e ha tra i suoi punti di forza un volto notissimo ai tifosi di pallanuoto italiani, Alex Giorgetti, 31 anni, già per quattro volte sul tetto d’Europa con la calottina della Pro Recco e argento alle Olimpiadi di Londra con la nazionale. La partita sarà trasmessa in diretta sul Player di Eurosport, per gli abbonati a questo servizio.

«Alex è solo uno dei tanti campioni schierati da Hannover, squadra che ha appena vinto la Supercoppa tedesca contro lo Spandau – avvisa alla vigilia Marco Baldineti, in panchina dopo la squalifica – Giocare in trasferta non mi preoccupa perché abbiamo dimostrato di saperlo fare; il loro vantaggio è quello di giocare senza il peso dei punti visto che sono qualificati d’ufficio, ma anche noi siamo a mente sgombra perché nessuno pronosticava questa nostra partecipazione alla Champions. Le due vittorie iniziali non dovranno creare ansie».

«Queste sono le partite in cui possiamo migliorare, visto che abbiamo ancora ampi margini di crescita – sottolinea invece l’attaccante bustocco Stefano Luongo – Abbiamo capito che in casa siamo solidi e riusciamo a esprimere un gioco bello ed efficace; in Germania non dovremo cambiare nulla e giocare come nelle prime due partite di Champions o in quella di campionato con Recco».