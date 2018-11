Calcio in diretta: Pro Patria – Siena; Bedizzolese – Varese

Mercoledì di calcio per Pro Patria e Varese. Si parte alle 18.30 allo “Speroni” di Busto Arsizio, dove i tigrotti ospitano il Siena per il recupero della terza giornata di campionato. Alle 20.30 in campo il Varese a Bedizzole (Brescia) per la semifinale di andata della Coppa Italia Eccellenza. Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn #BedizzoleseVarese e #ProPatriaSiena sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI