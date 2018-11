“Caro Comune quell’incrocio è pericoloso, ecco cosa devi fare”

«Con la presente mail si desidera segnalare per l’ennesima volta la situazione non a norma (secondo il Decreto Ministeriale del 19.04.2006) dell’intersezione tra via Asmara e vicolo Isolino nel Comune di Luino».

E giù foto e allegati “tecnici”: tutto realizzato dai residenti di una strada, appunto la via Isolino, presente nel quartiere luinese di Voldomino, strada in cui abitano tra le 40 e le 50 persone di tutte le età più umerosi ospiti ed operai di un deposito edile.

Il problema risiede, a detta dei residenti, la pericolosità dell’incrocio perché “per i veicoli che da vicolo Isolino si immettono in via Asmara manca la distanza minima di visibilità richiesta dalle norme vigenti”; e “per i veicoli in arrivo da via Asmara e diretti verso Luino manca la distanza di visibilità di arresto necessaria richiesta dalla legge”.

“Tale situazione è stata segnalata molte volte in questi anni al Comune di Luino. Sono stati effettuati i seguenti interventi:

1) il cartello con l’obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da vicolo Isolino;

2) lo specchio sul lato opposto dell’uscita da Vicolo Isolino;

3) lo sfalcio parziale della pianta all’interno della proprietà privata a lato dell’uscita.

Gli interventi 2 e 3 sopra riportati risultano inutili in quanto:

1) l’obbligo di svolta a destra per chi esce da vicolo Isolino non impedisce il verificarsi di un incidente che coinvolgerebbe in modo serio proprio il guidatore

2) la pianta parzialmente sfalciata è ovviamente ora ricresciuta;

3) lo specchio la mattina in inverno è tutti i giorni brinato e nelle altre stagioni è quasi sempre

appannato in quanto si trova in una zona vicino al fiume e di conseguenza molto umida e

inoltre viene riflesso il sole che lo rende ulteriormente inutilizzabile.

A causa della costante elevata velocità dei mezzi in transito e della mancanza di visibilità per i veicoli in uscita da vicolo Isolino e della mancanza di visibilità per l’eventuale arresto per i veicoli provenienti da via Asmara e diretti a Luino, la probabilità di incidenti gravi è molto alta (alcuni incidenti non mortali si sono infatti già verificati in questo incrocio e pochi metri prima anche un incidente mortale)»

E fino a qui la classica lettera al direttore di lamentela. Il punto è che questi cittadini si sono spinti oltre elaborando anche una serie di proposte.



«L’incrocio in questione è esistente. Rendere a norma un incrocio esistente può non essere facile.

Nel caso in questione, invece, per garantire la visibilità minima per i veicoli in uscita da vicolo Isolino e per garantire la visibilità minima di arresto per i veicoli provenienti da via Asmara e diretti a Luino la soluzione è di veloce attuazione in quanto è sufficiente:

– sfalciare IN MODO DEFINITIVO tutte le piante all’interno dell’area di visibilità

– installare con l’orientamento corretto uno specchio stradale anti-appannamento e anti-

condensa al posto dello specchio attuale e, se possibile, installarne uno di dimensioni maggiori (è consigliato uno specchio rettangolare).

Data la velocità dei veicoli ed il continuo aumento di traffico su via Asmara, gli interventi descritti sono richiesti a titolo di urgenza.

Sarebbe anche auspicabile che qualche volta venisse effettuato un controllo della velocità degli automezzi in transito o la presenza di una pattuglia nel piazzale prima della curva dell’incrocio. Anche il posizionamento di dossi potrebbe essere un ottimo deterrente per l’alta velocità»

«Stanchi di continuare a segnalare questa situazione di pericolosità – concludono i residenti – , per la quale sono stati messi in atto solo interventi palliativi, superficiali ed inefficaci e non ritenendo serio come cittadini l’essere costretti ad inviare una segnalazione ufficiale ogni volta che crescono i rami di una pianta, in caso di incidente, si procederà per vie legali ritenendo responsabile il Comune di Luino per qualsiasi grave conseguenza possa esserci per le persone.

Continuando a sperare in una sollecita e definitiva soluzione del problema prima del verificarsi di gravi incidenti, gli abitanti di vicolo Isolino porgono distinti saluti».