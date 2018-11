Via Isolino, il Comune: «Pronti per i lavori»

I residenti di via Isolino, a Voldomino, quartiere luinese hanno ricevuto risposta in consiglio comunale dopo le proteste espresse in merito alla pericolosità di quel tratto stradale.

In una lettera inviata a Varesenews e pubblicata qualche giorno fa i residenti, oltre a lamentarsi, proponevano anche alcune soluzioni.

L’incartamento è stato trasmesso all’ufficio tecnico e ieri sera nel corso dell’assemblea cittadina il consigliere di minoranza Petrotta, in un intervento antecedente la discussione dei punti all’ordine del giorno, ha sollevato la problematica.

Sebbene non si trattasse di una interrogazione, il vice sindaco Alessandro Casali ha dato risposta: «Assieme all’ufficio tecnico abbiamo esaminato la questione. È stato predisposto un impegno di spesa che ai aggira attorno ai 70-80 mila euro per risolvere alcune problematiche viabilistiche sia sulla via Asmara, sia sulla via Isolino».

Gli interventi, ha aggiunto Casali, verranno effettuati al più tardi la prossima primavera: i tecnici stanno valutando se intervenire subito o attendere la bella stagione.