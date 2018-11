Danni del maltempo: il Comune interviene a Velate

Lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio sopra Velate. Le ultime piogge torrenziali hanno riportato a valle fango e detriti dal Parco del Campo dei Fiori.

Critiche soprattutto le zone devastate dall’incendio dello scorso anno e che ancora devono essere sottoposte a lavori di bonifica.

Il Comune di Varese ha avviato le opere con urgenza sul versante sopra Velate con l’obiettivo di stabilizzare il territorio colpito dall’incendio.

Questa mattina, venerdì 2 novembre, gli operai al lavoro hanno realizzato l’accesso per i mezzi e gli uomini e hanno pulito da detriti e alberi caduti il territorio.

Il costo dell’intervento sarà di oltre 30 mila euro. La durata dei lavori dipenderà dalle condizioni meteorologiche, perché la valle è poco praticabile, scivolosa e presenta diverse difficoltà per le operazioni.

L’intervento ha l’obiettivo di eliminare le problematiche che si verificano durante le abbondanti piogge come quella dell’altro giorno. «Nell’attesa che arrivino i soldi promessi dalla Regione – afferma l’Assessore Andrea Civati – per la sistemazione dei boschi colpiti il Comune continua a fare la sua parte per la messa in sicurezza del territorio».