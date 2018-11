Digitalife, tanti applausi per il film che racconta vent’anni di digitale

Ottima accoglienza per Digitalife, il film che racconta vent’anni di mondo digitale, per narrare come Internet e i nuovi strumenti di connessione tra le persone ha cambiato la nostra vita.

Il film, prodotto da Varese Web in coproduzione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo, è stato presentato ieri sera alle Ville Ponti in prima assoluta nell’ambito del Festival Glocal.

Oltre 400 persone in sala hanno applaudito il film, introdotto dal direttore di Varesenews Marco Giovannelli: «Volevamo fare qualcosa di speciale in occasione dei vent’anni di Varesenews, ma volevamo assolutamente evitare qualcosa di autocelebrativo, che raccontasse la storia del giornale. Cosi abbiamo scelto di raccontare il cuore del nostro lavoro che è anche quello che in questi anni ha prodotto un cambiamento epocale, l’avvento del digitale e la sua presenza sempre più significativa nella nostra società e nelle vite di tutti noi».

Diretto da Francesco G. Raganato, regista e autore di numerosi documentari e programmi televisivi, Digitalife è un racconto corale che affida a persone note o sconosciute il compito di narrare come il digitale ha cambiato la loro vita, o di come sia diventato strumento per dare forma a progetti, o ancora la strada per esprimere se stessi e i propri sogni.

Digitalife intreccia storie dolorose e momenti di rinascita, sfide che sembravano impossibili e idee pazze, progetti bellissimi e cambiamenti radicali che si sono realizzati proprio grazie alle tecnologie digitali.

Alla serata erano presenti quasi tutti i protagonisti del film, che alla fine della proiezione sono magicamente “usciti” dalla pellicola per una foto collettiva con la redazione di Varesenews.

Da gennaio il film affronterà la sfida delle sale, ma il progetto di Digitalife prosegue. Seguitelo sul sito e sulla pagina Facebook dedicata.