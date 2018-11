Donatella Strada in mostra alla Sala Panizza

Sabato 10 novembre 2018 alle ore 17.30 presso la Sala Esposizioni Panizza di Ghiffa (Vb) l’Officina di Incisione e Stampa in Ghiffa il Brunitoio, inaugura la mostra di Donatella Strada “Variazioni Armoniche”. A cura di Francesco Pagliari. Testo e presentazione di Francesco Pagliari.

Nelle opere di Donatella Strada si dispiega un campo complesso di riflessioni: prioritaria è l’idea di comporre un itinerario di variazioni su un tessuto unitario di sensazioni, una rete di immagini mentali che si delineano in progressione, punti fondamentali del processo di costruzione creativa, applicandosi direttamente in una sequenza nel processo di formazione delle opere. Rappresentare stati di sensibilità, ricorrendo ad elementi intensamente geometrici; percorrere superfici, analizzando linee e spazi, tracciare flussi di forza che impongono direzioni visive rilevanti; immaginare forme che possono alludere a concezioni volumetriche che si posano su piani orizzontali – procedendo a virtuali processi analitici che sezionano le forme; individuare trame di modificazioni che ipotizzano correlazioni necessarie e si leggono in sequenza discorsiva dall’una all’altra opera. Aggiungere e togliere divengono procedimenti espressivi, attorno a punti fondativi – che agiscono come un “basso continuo” -, un tessuto nel quale si introducono le variazioni, le contrapposizioni. Geometrie, ortogonalità; aggiungere, togliere, attenuare; far vibrare una struttura di reticoli (nei processi mentali e nelle risultanze graficamente espressive); accentuare, imprimere dinamicità alle forme che si immergono negli spazi delle opere…( dal testo di Francesco Pagliari).

DONATELLA STRADA “Variazioni Armoniche”

Dal 10 novembre al 2 dicembre 2018 – Sala Esposizioni Panizza- Corso Belvedere 114, Ghiffa (Vb). A cura di Francesco Pagliari. Testo e presentazione di Francesco Pagliari.

Inaugurazione: sabato 10 novembre 2018 ore 17.30

Orario: da giovedì a domenica 16.00-19.00

Rinfresco a cura di “Osteria del Castello” Verbania

INFO: info@ilbrunitoio.it www.ilbrunitoio.com