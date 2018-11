Emanuele torna a L’Eredità per aiutare l’Airc

E’ tornato davanti alle telecamere portando tutta la sua simpatia ed esuberanza Emanuele Arduino il saronnese campione de L’Eredità. Il saronnese 32enne l’inverno scorso aveva battuto il record di presenze come campione ed aveva, superando la prova della ghigliottina, vinto 50 mila euro.

Domenica sera è tornato in televisione per partecipare all’edizione speciale del quiz preserale di Raiuno realizzata nell’ambito dei “Giorni della ricerca”, l’iniziativa proposta dalla Rai a favore della raccolta fondi dell’Associazione italiana della ricerca sul cancro (Airc). Il saronnese si è confrontato con gli altri campioni del quiz superando senza difficoltà le prime prove e conquistando il pubblico e il conduttore Flavio Insinna con la sua simpatia e le sue battute. E’ anche andato a fare il baciamano ad una concorrente che aveva eliminato con le sue rapidissime risposte. Purtroppo non è riuscito a conquistare un posto nel triello finale e così con i migliori auguri del conduttore ha lasciato la trasmissione.