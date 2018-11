Evade dai domiciliari, arrestato

Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Azzate hanno arrestato in flagranza di reato un 25 enne di Buguggiate disoccupato, poiché resosi responsabile del reato di evasione dal luogo ove era sottoposto agli arresti domiciliari.

In particolare i militari nel corso di mirato servizio per il controllo del territorio identificavano il giovane all’interno di un esercizio commerciale e lo traevano in arresto sottoponendolo nuovamente agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.