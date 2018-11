“F for fake”, in comune il concerto de Gli Speziali

Venerdì 30 novembre alle ore 21 concerto ad ingresso libero presso la sala del Gonfalone del Comune di Besozzo in via Mazzini. Ad esibirsi l’ensemble Gli Speziali costituito nel 2009, che proporrà dal vivo i brani registrati proprio nel palazzo comunale, raccolti nel cd F for Fake – il falso d’autore.

Il trio vede confluire le ricche esperienze professionali di Silvia Tuja, flauto traversiere, Elisabetta Soresina, violoncello barocco e Giuseppe Reggiori, clavicembalo che, accanto alla loro attività solistica e orchestrale con gli strumenti moderni, hanno scelto di dedicarsi allo studio e all’esecuzione del repertorio barocco con strumenti originali, collaborando individualmente anche con prestigiose formazioni italiane e internazionali.

Grazie a un approfondito lavoro di ricerca filologica Gli Speziali in questi anni hanno

proposto originali programmi da concerto che accostano ai nomi più noti del Settecento composizioni di autori meno famosi ma non per questo meno significativi e interessanti.

Nel 2014 hanno dato vita al Festival Barocco de “Gli Speziali“ che, dopo aver toccato diversi luoghi di Varese e provincia, dalla seconda edizione ha trovato la sua sede nella bellissima chiesa romanica di Sant’Imerio. In questo e in altri contesti la formazione si è aperta a collaborazioni con altri solisti, vocali e strumentali.

Ospiti di numerose stagioni musicali, nel 2018 Gli Speziali sono stati protagonisti della produzione teatrale “I volti di Casanova”, nella quale accanto a musiche del repertorio settecentesco hanno eseguito composizioni contemporanee appositamente commissionate per il loro organico di strumenti antichi; hanno inoltre pubblicato, per la casa editrice Urania, il CD “F for Fake”. Il programma dell’ensemble offre preziose occasioni d’ascolto rivolte non solo ai cultori della musica antica, ma a chiunque abbia desiderio di conoscere l’alchimia che si annida

nell’espressione artistica della musica barocca. Per informazioni cultura@comune.besozzo.va.it tel. 0332 970195.2.204