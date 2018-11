Galmarini: nuovi responsabili per ginecologia e cardiologia

Nuovo direttore per il reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Galmarini di Tradate. Da ieri, 1 novembre, ha assunto l’incarico il dottor Matteo Zanfrà che guiderà la struttura semplice afferente a quella complessa diretta dal professor Grezzi.

La candidatura del dottore Zanfrà è risultata l’unica arrivata alla direzione generale che aveva pubblicato la delibera per cercare, tra i medici in servizio nella struttura complessa del Del Ponte, il sostituto del dottor Bulgheroni, nominato nel maggio scorso alla guida del reparto del Galmarini ma che poi aveva accettato il ruolo di primario al Sant’Antonio di Gallarate.

Decisa anche la sostituzione della dottoressa Barbieri alla guida della cardiologia. La dottoressa, nominata nel gennaio 2017 responsabile funzionale in via temporanea della struttura complessa per sostituire il dottor Canziani andato in pensione, ha lasciato l’azienda sanitaria lo scorso 24 ottobre. Al suo posto è stato quindi nominato il dottor Massimo Bignotti che reggerà il reparto fino al concorso che andrà espletato.

Le nomine arrivano alla vigilia di una manifestazione indetta da alcuni cittadini per denunciare quello che ritengono un progressivo indebolimento del presidio da quando è passato sotto la direzione dell’asse Sette Laghi. Il raduno, davanti alla portineria dell’ospedale, è in programma per sabato 3 novembre dalle ore 14.