Giropizza a sostegno di Emergency sabato 1 dicembre 2018 alle ore 20 presso il Dome Caffè a Varese in Via Francesco Crispi 110; parte del ricavato sarà devoluto all’associazione che dal 1994 offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà promuovendo allo stesso tempo una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani (www.emergency.it).

Scopo della serata è quello di raccogliere fondi per sostenere il Centro pediatrico di Bangui in Repubblica Centrafricana, struttura che dal 2009 offre assistenza ai bambini fino a 14 anni affetti da drepanocitosi, asma, sindrome nefrotica, epilessia, diabete e cardiopatia. Il costo del giropizza (Pizze+birra/bibita+caffè) è di € 15.00, di cui € 5.00 devoluti ad Emergency. E’ obbligatoria la prenotazione entro venerdì 30 novembre al numero 334 7780766 o all’indirizzo e-mail varese@volontari.emergency.it. Comunicare eventuali intolleranze alimentari al momento della prenotazione. A seguire intrattenimento musicale con il duo acustico B SAID .

Il gruppo Emergency di Varese sarà presente con un banchetto informativo e di vendita gadget.