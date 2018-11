Grissin Bon – Openjobmetis, la partita in diretta

Terzo impegno nell’orario del mezzogiorno per la Openjobmetis di Attilio Caja, in campo questa volta a Reggio Emilia. VareseNews racconta in diretta il match del PalaBigi con un liveblog nel quale i lettori possono intervenire, o scrivendo nello spazio commenti oppure usando gli hashtag #direttavn e #reggiovarese su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live vi consigliamo di CLICCARE QUI