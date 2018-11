Guasto alla linea elettrica, “previsti ritardi e cancellazioni”

“Possibili variazioni e cancellazioni a causa di un guasto alla linea elettrica che si è verificato in sede di deposito”.

Con questo annuncio è cominciata la giornata – ma non il viaggio – per migliaia di pendolari lombardi che si servono delle linee Trenord per raggiungere il posto di lavoro partendo all’alba.

Per seguire l’evolversi della situazione ci si può collegare con la pagina “circolazione in tempo reale” di Treenord.

ALLE 8.05

AGGIORNAMENTO: il guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni è stato risolto dai tecnici di RFI.

La circolazione riprende gradualmente. Possibili ulteriori variazioni dovute ai forti ritardi.

Prestare attenzione agli annunci sonori in stazione

ALLE 8.00

Si avvisano i signori viaggiatori che causa guasto impianti di circolazione nel nodo ferroviario di MILANO di competenza RFI, previsti ritardi di circa 30 minuti; possibili limitazioni e cancellazioni di percorso. Prestare attenzione agli annunci sonori in stazione.

Questo annuncio veniva pubblicato sul sito di Trenord per le seguenti linee:

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

PORTO CERESIO-VARESE-GALLARATE-MILANO

LUINO-GALLARATE-MILANO

TREVIGLIO-MILANO-VARESE

BERGAMO-PIOLTELLO-MILANO

CREMONA-TREVIGLIO

VERONA-BRESCIA-TREVIGLIO-MILANO

ALLE 7.15

Per ora l’aggiornamento riguarda alcune linee: la Laveno – Milano, dove il treno 814 in partenza da Saronno alle 6.53 è stato soppresso e il Malpensa Express: alle 6.04 di oggi, lunedì, l’azienda aveva già fatto sapere di possibili “variazioni e cancellazioni”.

Non va meglio sulla Luino-Gallarate: alle 7.20 Il treno 25319 (Luino 06:45 – Gallarate 07:41) non era ancora partito, “perché è necessario prolungare la sosta tecnica del treno”.