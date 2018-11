Hascisc nelle mutande, arrivano i vigili e scatta la denuncia

Un giro di vite alla stazione di Cittiglio dove la polizia locale del Verbano da tempo tiene sotto controllo la situazione per evitare la presenza di “persone ubriache o inclini alla litigiosità”.

Per questo il giorno stabilito, giovedì scorso, 6 operatori, con 3 autoveicoli so sono portati nei pressi della stazione dove sono state controllate circa 30 persone tra cui diversi utenti del servizio ferroviario Trenord.

Tra questi veniva controllato anche un soggetto di 28 anni, di nazionalità marocchina, che alla vista degli operatori cercava di defilarsi tra gli utenti appena sopraggiunti alla fermata di Cittiglio.

Dopo essere stato raggiunto dagli agenti, è stato perquisito e trovato in possesso, occultato negli slip, di una quantità di stupefacente tipo hashish detenuta ai fini dello spaccio. Inoltre, lo stesso deteneva anche della refurtiva tra cui un computer portatile occultato in uno zaino che teneva sulle spalle.

L’uomo, pluripregiudicato per vari reati contro il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. La sostanza stupefacente e la refurtiva è stata invece sequestrata.

«Si è trattato di uno dei servizi che la Polizia Locale del Medio Verbano ha deciso di attuare con cadenza settimanale, in varie fasce orarie, in tutte le stazioni ferroviarie di competenza oltre che nelle aree frequentate da giovani quali i parchi pubblici», commentano dal Comando.