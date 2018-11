Incendio nella notte in una casa “abbandonata”

Un incendio è divampato domenica 25 novembre intorno alle 3 in una casa abbandonata a Case Nuove in via Santa Margherita (la foto è di repertorio).

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi per spegnere le fiamme che hanno investito gran parte dello stabile. Si tratterebbe, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, di una casa occupata abusivamente. Le persone che avevano trovato rifugio lì con molta probabilità stavano cercando di scaldarsi con qualche sistema rudimentale, un fuoco o un stufetta a gas.

All’arrivo dei vigili del fuoco la casa ormai era vuota, ma i pompieri hanno dovuto lavorare fino alle 7 del mattino per domare le fiamme.