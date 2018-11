Muore travolto da un’auto, alla guida un 80enne

Stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto che non si è fermata. È morto così l’uomo di 52 anni che sabato sera è stato investito a Bisuschio in via Giuseppe Mazzini da un automobilista di 83 anni. (Foto di repertorio)

L’incidente è avvenuto sulla statale 334 intorno alle 18 all’altezza del numero 85, nelle vicinanze di un bar. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di un’ambulanza e di un’automedica che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona. Si tratta di un uomo originario dello Sri Lanka e residente a Como.

Nel frattempo i carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini. La persona alla guida dell’auto, infatti, non si è fermata ma è già stata rintracciata dalle forze dell’ordine. I militari si sono messi alla ricerca dell’automobilista seguendo le indicazioni di alcuni testimoni oculari e alla fine hanno rintracciato l’uomo. Lo hanno trovato poco distante dalla sua abitazione di Besano e lo hanno portato in Caserma per interrogarlo. La sua posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti: avrebbe ammesso le sue responsabilità ma i carabinieri vogliono capire l’esatta dinamica del sinistro.

Return to the Mobile Edition.