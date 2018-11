Omicidio stradale, arrestato l’anziano investitore di Bisuschio

Alla fine rimane agli arresti domiciliari l’83 enne di Besano che nella serata di sabato scorso è accusato di aver travolto, e ucciso, l’operaio di 52 anni che stava attraversando la strada a Bisuschio.

Nella notte fra sabato e domenica i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese, al termine di accertamenti scaturiti da un sinistro stradale mortale ai danni del pedone in via Mazzini hanno arrestato in flagranza di reato il pensionato conducente della FIAT Panda.

In particolare i militari, dopo aver rintracciato il soggetto nei pressi della propria abitazione, sottoponevano il conducente dell’autovettura all’accertamento del tasso di alcolemia mediante esame strumentale, appurando che lo stesso si era messa alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

L’arrestato espletate le formalità di rito veniva condotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime di arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.