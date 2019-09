Perde il controllo e si schianta contro un’auto parcheggiata

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una vettura parcheggiata, dopo aver divento tutti i paletti di sicurezza dello spartitraffico. E’ successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 settembre a Bisuschio, in via Mazzini, all’altezza del civico 85.

A bordo dell’auto una donna di 35 anni e una bimba di soli 3 anni, fortunatamente ben allacciata nel suo seggiolino di sicurezza. Le due occupanti dell’auto – una Fiat Panda – sono state subito soccorse dai passanti che hanno chiamato il 118. L’auto “investita” era parcheggiata e al suo interno non c’era nessuno.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Varese per la messa in sicurezza delle due vetture e la Polizia locale di Bisuschio per i rilievi del sinistro.

Ancora non si conoscono le cause dell’incidente, che si è verificato proprio nel punto dove l’anno scorso, nel mese di novembre, un uomo di nazionalità cingalese venne travolto e ucciso da un anziano pirata della strada che scappò senza prestare soccorso. L’auto “impazzita” oggi pomeriggio ha fermato la sua corsa proprio all’ultimo paletto, dove un mazzo di fiori ricorda la vittima di quell’incidente.

(ringraziamo il nostro lettore Gennaro per le foto)