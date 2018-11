Inizia in salita il campionato della Cimberio

Referto giallo per la Cimberio Varese nella prima giornata del campionato di basket in carrozzina: i biancorossi sono usciti sconfitti dal match di Porto Torres contro i padroni di casa della Key Estate con il punteggio di 64-54.

I sardi hanno quindi confermato le voci della vigilia che vogliono Porto Torres come principale sfidante delle quattro formazioni favorite per accedere ai playoff grazie alle novità in rosa a partire da Mosler, autore di 29 punti con 14/17 al tiro contro la Cimberio. Senza capitan Roncari, Varese si è affidata principalmente a Silva (foto in alto di M. Bianchi / 18 punti e 5 rimbalzi) mentre anche Damiano e De Barros hanno chiuso il match in doppia cifra.

Il break che ha indirizzato l’incontro è arrivato poco prima dell’intervallo quando Varese è scivolata a -10 (alla pausa) e poi ancora più indietro fino al 45-28 del 26′, massimo divario. La Cimberio ha reagito e rosicchiato qualche punto, ma la Key Estate è riuscita a controllare senza particolari problemi fino al punteggio conclusivo.

Sabato prossimo l’Handicap Sport farà il proprio debutto in casa ospitando il Santa Lucia Roma, squadra storica del basket in carrozzina italiano ma nettamente battuta in questo primo turno dai campioni d’Italia di Cantù.

Key Estate Porto T. – Cimberio HS Varese 64-54

(14-12, 34-24, 52-38) Porto Torres: Jimenez Gonzales 2, Bandura 6, Puggioni 6, Mosler 29, Marek 12, Falchi 7, Sargent 2, Canu. N.e. D’Elia. All. A. Sene.

Varese: Damiano 12, Silva 18, Binda 8, De Barros 12, Diene, Nava 2, Sharma 2, Pedron, Segreto. N.e. Fiorentini. All. F. Bottini.

Arbitri: Figus e Solinas.

RISULTATI (1a giornata): Porto Torres – VARESE 64-54; Roma – Cantù 41-66; P.P. Picena – Sassari 87-43; Giulianova – Bergamo 77-45.

CLASSIFICA: P.P. Picena, Giulianova, Cantù, Porto Torres 2; VARESE, Roma, Bergamo, Sassari 0.