La Città dei balocchi accende i cuori dei comaschi

È stata inaugurata la 25esima edizione di Como “Città dei balocchi” che proseguirà fino al 6 gennaio. Un quarto di secolo in cui la manifestazione natalizia, nata per i bambini e per le famiglie comasche, con il passare del tempo è diventata un’attrattiva a carattere internazionale che richiama a Como centinaia di migliaia di visitatori di ogni fascia di età. Moltissimi gli eventi che renderanno speciale la “Città dei balocchi”, a partire dal Magic Light Festival, che con le proiezioni architetturali dall’alto valore scenografico e simbolico, trasformano la città in una galleria en plein air.

Magic Light Festival

Alle 17.30 sono state accese le illuminazioni che da oggi rivestono di un’atmosfera magica e fiabesca le varie location della città, a partire da piazza Duomo, piazza Verdi, Piazza Grimoldi, e poi piazza Roma, piazza San Fedele e il Lungolago Trieste, via Plinio e via Fontana. E poi ancora via Garibaldi e piazza Volta, che celebra il connubio tra luce e seta e che dalla prossima settimana, come omaggio alla candidatura di Como a “Creative city network Unesco per la Seta”, verrà implementata con due ulteriori proiezioni che vedranno protagonista il famoso concittadino Alessandro Volta che trasformerà la sua invenzione, la pila, nel mezzo di ricerca per ritrovare un antico tesoro, la seta.

Natale in divisa con la Polizia Stradale

Tanti bambini sono diventati “piccoli poliziotti” grazie alla Polizia Stradale presente in via Magistri Cumacini per le attività di Natale in divisa (si replica domani tutto il giorno) con il pullman azzurro, il tappeto didattico con i visori che simulano gli effetti della guida in stato di ebbrezza, un simulatore di guida, autoveicoli e motoveicoli e anche mezzi storici della Polizia Stradale e, gettonatissime, le sagome in cartone a grandezza naturale raffiguranti poliziotti in divisa.

Mercatino, pattinaggio e altro ancora

È aperto il mercatino di Natale che, nonostante il tempo incerto, ha già registrato un buon afflusso di presenze. Sono in funzione anche la pista del ghiaccio in piazza Cavour, la giostra del ‘700 in piazza Volta e la Ruota Panoramica ai Giardini a lago. Il nuovo Infopoint sarà a disposizione dei visitatori nella location del Broletto a piano terra fino al 6 gennaio.

Mario Rumi e il dono dell’acqua all’Africa

Da oggi inoltre è aperta la mostra “Mario Rumi e il Dono dell’acqua all’Africa” presso la Famiglia Comasca. Como Città dei Balocchi è un evento organizzato da Consorzio Como Turistica, promosso e sostenuto da Comune di Como, con il contributo di Regione Lombardia, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Camera di Commercio e con Amici di Como come main sponsor.

