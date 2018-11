La Pro Patria e Pllumbaj si separano

Fa registrare un movimento in uscita il mercato della Pro Patria che oggi ha annunciato la rescissione del contratto con Ersid Pllumbaj. L’attaccante di origini albanesi, 29 anni, e i Tigrotti si sono separati senza rancore e con i ringraziamenti di rito.

Pllumbaj del resto era arrivato a Busto Arsizio come quinta punta a disposizione di mister Javorcic, dopo una serie di buone annate nelle categorie inferiori. Le gerarchie però non sono cambiate (le altre punte in rosa sono Santana, Gucci, Le Noci e Mastroianni) e il bomber albanese è stato impiegato davvero con il contagocce.

La rescissione permetterà al giocatore di andare sul mercato invernale: per lui non sarà difficile trovare un ingaggio (in Serie D?) visti i numeri fatti segnare negli anni precedenti. Prima di approdare a Busto Arsizio, Pllumbaj era alla Virtus Bergamo alla quale era arrivato passando da Busto Garolfo: con la Bustese segno 17 reti in una stagione di cui 16 nel solo girone di ritorno (all’andata patì un infortunio…).